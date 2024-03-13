В больнице Магнитогорска приостановили прием пациентов в одном из отделений

Из-за нехватки медсестер плановым пациентам отделения медсанчасти Магнитогорска отказывают в госпитализации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госпитализация плановых пациентов в отделение сосудистой хирургии Центральной клинической медико-санитарной части приостановлена. Об этом в социальных сетях рассказала одна из жительниц Магнитогорска.

«Моего мужа должны были госпитализировать в отделение сосудистой хирургии, ему срочно нужно стентирование. Мы пришли 4 марта (такая дата была в направлении). Но в приемном покое его отправили домой до 11 марта – написали на направлении новую дату, – рассказала женщина в паблике «Черное&белое Магнитогорск». – Пришли через неделю, 11-го, девушки в приемном покое снова сказали, что нет мест».

Как объяснили магнитогорцам в медицинском учреждении, в отделении сосудистой хирургии в настоящее время нет планового приема, потому что там вообще не осталось медсестер. Между тем, это единственное отделение данного профиля на весь город и близлежащие районы, отмечает горожанка.

В пресс-службе медсанчасти подтвердили: госпитализируют в отделение пока только в экстренных случаях. Как рассказала представитель больницы в комментарии к посту, плановая госпитализация пациентов приостановлена до 15 марта. «Это связано с больничными листами медицинского персонала. К сожалению, этот фактор мы никак не можем контролировать. Кадровая служба медсанчасти ведет работу по поиску медицинского персонала», – рассказала она.

По информации пресс-службы, сейчас потребности клиники в среднем медперсонале обеспечены лишь на 60%. В группе учреждения в социальных сетях размещено объявление о том, что больнице срочно требуются медицинские сестры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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