14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14.03.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации для горожан (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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11:00 – 21:00 Челябинск – Международный турнир по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области (МТС Live Холл, ул. Труда, 181)
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12:00 – 21:00 Челябинск – Региональный молодежный фестиваль «Действуй!» (дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Познавательная программа «Масленица – семейный праздник» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Создание книжной закладки с элементами макраме» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Арт-мастерская «Мечты»: мастер-класс по созданию броши из лент с помощью техники канзаши (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Лекция Марьи Аникиной «Русские писатели и художники ХIX века. Дружба и творчество!» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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21:00 Челябинск – Международный турнир по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области: Финал и награждение (МТС Live Холл, ул. Труда, 181)
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