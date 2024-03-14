В Челябинске ветеран труда живет в доме без света после пожара и потопа

77-летняя челябинка исправно платит за электричество, которого у нее нет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, женщина платит в месяц стандартные 400 рублей за свет, которого нет, и ждет помощи после обращения на «прямую линию» с Владимиром Путиным.

Живет пенсионерка в одной из квартир дома №34а по улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска. Сначала в помещении был потоп – затопили соседи сверху. Потом в доме был пожар. В результате вышла из строя электропроводка и пропал свет. «Жить здесь стало не то, чтобы трудно – опасно, ведь в любой момент может случиться короткое замыкание», – беспокоятся общественники.

С бедой 77-летняя ветеран труда осталась один на один. Пенсионерка рассказывает, что боится за свою жизнь. Недавно она перенесла операцию и ходит с тростью. В случае очередного пожара боится, что не сможет даже самостоятельно покинуть дом.

При этом квартира, в которой живет женщина, коммунальная. Часть помещений, по словам активистов, в ней принадлежит муниципалитету. Но решать проблему власти не торопятся.

Общественники направили обращение главе Ленинского района с просьбой помочь ветерану с заменой электропроводки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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