Искали совершенно разные товары и наполняли корзину без какой-либо логики: мужчин накануне 8 Марта приняли за ботов

Поиски подарков к 8 Марта на маркетплейсах приняли за кибератаку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аномальный рост числа реальных покупателей российских маркетплейсов накануне Международного женского дня системы защиты онлайн-площадок приняли за атаку ботов.

Причиной стало нелогичное поведение посетителей-мужчин, лихорадочно искавших подарки для жен, подруг и коллег. Об этом рассказали по результатам анализа специалисты по кибербезопасности.

Хаотичное поведение представителей сильного пола вынудило системы защиты проводить дополнительные тесты, из-за чего многие покупатели уходили с ресурса. А кого-то из остававшихся даже блокировали. Впрочем, часть маркетплейсов нашли выход из ситуации, но для этого пришлось менять правила фильтрации трафика.

«Был трехкратный рост – 276% подозрительных сессий, и это оказались реальные клиенты маркетплейсов: мужчины, которые искали и просматривали совершенно разные товары и добавляли-убирали их в корзину, казалось бы, без какой-либо логики, – цитируют «Известия» представителя одной из компаний, специализирующихся на фильтрации автоматизированных кибератак на ресурсы. – Причем, чем ближе было 8 марта, тем более аномальным и нелогичным казалось поведение отдельных покупателей».

Такие действия системы защиты торговых площадок на основе поведенческой аналитики оценивали как работу ботов. «Как ведет себя бот: например, он сначала смотрит сковородки, затем резко переходит к духам, потом кладет в корзину 1333 коврика, после коврики удаляет, и в корзине оказывается первая попавшаяся сумка и 14 разных блузок. Дальше бот опять возвращается к сковородкам или переходит к кормам для кошек, – говорит эксперт. – Сценариев поведения бота может быть множество, но обычно они кардинально отличаются от реального покупателя, который смотрит товары и сравнивает их».

Обычная реакция система системы защиты в таком случае – выставление покупателю капчи – специального защитного кода, который требует, как правило, выбрать нужную картинку или ввести определенную цифру. Обычно после двух-трех неудачных попыток пройти тест посетитель уходит с ресурса. Хотя, как отметил специалист, на этот раз бывали случаи, когда человек был готов потратить на прохождение капчи 30-40 минут, лишь бы совершить покупку.

Впрочем, эксперты считают, что не всегда действия, воспринимавшиеся системами защиты в качестве «хаотичных», были таковыми. «Вероятно, у мужчин был целый список покупок для всех сотрудников организации, – рассуждает один из них. – Возможно, для клиентов или коллег нужно было закупить большое количество подарков и были списки, по которым мужчины быстро и методично старались покупать. Такие действия могли быть похожи на действия ботов».

С другой стороны, за бота вполне могли принимать посетителей, реагирующих на «подсказки» самих маркетплейсов. Ведь вместе с искомым товаром на странице появляется масса спецпредложений, и покупатель, не вполне уверенный в том, что нужно подруге жизни, просто мог долго блуждать по «подбрасываемым» ему ссылкам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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