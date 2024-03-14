Акции ЧЭМК официально передали государству

Росимущество официально стало собственником Челябинского электрометаллургического комбината.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Федеральная налоговая служба внесла соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вчера, 13 марта.

Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял решение передать государству акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», контролировавшиеся супругами Антиповыми через компанию «Эталон».

Апелляцию на это решение 17-й арбитражный апелляционный суд должен был рассмотреть 13 марта. Однако, согласно картотеке арбитражных дел, заседание перенесли 27 марта.

Иск о национализации Генпрокуратура подала в начале февраля. Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

«Развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально не перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

16 февраля в ходе визита в Челябинск президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переносу ЧЭМК за границы Челябинска. Позднее стало известно о закрытии на предприятии электродного производства к 1 марта текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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