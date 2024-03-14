российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 марта 2024, 13:18 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Акции ЧЭМК официально передали государству

Росимущество официально стало собственником Челябинского электрометаллургического комбината.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Федеральная налоговая служба внесла соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вчера, 13 марта.

Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял решение передать государству акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», контролировавшиеся супругами Антиповыми через компанию «Эталон».

Апелляцию на это решение 17-й арбитражный апелляционный суд должен был рассмотреть 13 марта. Однако, согласно картотеке арбитражных дел, заседание перенесли 27 марта.

Иск о национализации Генпрокуратура подала в начале февраля. Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

«Развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально не перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

16 февраля в ходе визита в Челябинск президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переносу ЧЭМК за границы Челябинска. Позднее стало известно о закрытии на предприятии электродного производства к 1 марта текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,