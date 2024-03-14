Из-за празднования Масленицы в центре Челябинска закроют движение

В субботу автомобилистов ждут ограничения в центре Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по случаю празднования Масленицы в субботу, 16 марта, с утра будет ограничен подъезд к территории центрального входа в парк имени Юрия Гагарина со стороны улицы Коммуны и закрыт с 5:00 до 18:00 въезд на Лыжную базу.
«Просим автомобилистов заблаговременно позаботиться о местах парковки автомобиля», – обратились к челябинцам представители городских властей.
Ближайшие альтернативные варианты парковки:
у памятника Курчатову;
возле ЮУрГУ;
у ТРК «Родник»;
возле ресторана «Шафран»;
около стадиона «Центральный» и Дворца спорта «Динамо».
Челябинск, Виктор Елисеев
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