Из-за празднования Масленицы в центре Челябинска закроют движение

В субботу автомобилистов ждут ограничения в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по случаю празднования Масленицы в субботу, 16 марта, с утра будет ограничен подъезд к территории центрального входа в парк имени Юрия Гагарина со стороны улицы Коммуны и закрыт с 5:00 до 18:00 въезд на Лыжную базу.

«Просим автомобилистов заблаговременно позаботиться о местах парковки автомобиля», – обратились к челябинцам представители городских властей.

Ближайшие альтернативные варианты парковки:

у памятника Курчатову;

возле ЮУрГУ;

у ТРК «Родник»;

возле ресторана «Шафран»;

около стадиона «Центральный» и Дворца спорта «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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