В Челябинске отремонтируют улицы в Металлургическом районе и на северо-западе

В Челябинске отремонтируют еще три улицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет дорожного хозяйства ищет подрядчиков, которым предстоит отремонтировать три важные дороги в Курчатовском и Металлургическом районах:

участок улицы Сталеваров – от 2-й Павелецкой до Богдана Хмельницкого, включая все перекрестки;

участок улицы Рязанской – от Шершневской до Салавата Юлаева;

участок улицы Салавата Юлаева – от Рязанской до Чичерина.

В рамках ремонта проведут замену бортового камня (по необходимости), ремонт покрытия тротуаров и проезжей части, восстановление придорожных газонов с посевом семян. Крышки колодцев сетей, попадающих в зону проведения работ, должны быть обустроены вровень с проезжей частью.

«К работам подрядчик сможет приступить сразу после подписания контракта, как только позволит погода, а завершить ремонт необходимо до 20 августа 2024 года», – уточнили в мэрии.

Контрактом предусмотрены гарантийные обязательства, которые в зависимости от вида работ составляют от 1 до 6 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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