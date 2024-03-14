У ученика одной из школ Челябинска диагностировали туберкулез

Учащихся челябинской школы проверяют на наличие туберкулеза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители школьников, проходящих обучение в одном из образовательных учреждений Челябинска, крайне обеспокоены просьбами классных руководителей пройти срочную проверку у детей реакции на пробу Манту.

По словам горожан, в школьных кабинетах уже прошла дезинфекция. Руководство школы объясняет происходящее тем, что у одного из учеников обнаружили туберкулез.

Класс, где учится школьник, направили в туберкулезный диспансер на осмотр.

«Сейчас проходит проверка медицинских карт одноклассников заболевшего ребенка, – цитирует 31 канал директора учебного заведения. – Школа получила предписание от Роспотребнадзора провести необходимые меры, чтобы обезопасить детей. Это обработка помещений и проверка учителей и учеников».

Подробности в образовательном учреждении не раскрывают ни журналистам, ни родителям. Последнее крайне нервирует челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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