В уральском городе спасатели вызволили детеныша косули из ограды детского сада

Маленькая косуля застряла в ограде детского сада в Миассе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, оказавшегося в безвыходной ситуации косуленка заметили неравнодушные горожане и сообщили об этом спасателям.
Животное оказалось поблизости от детского сада и попыталось пройти на его территорию, но застряло между прутьями металлического ограждения.
Прибывшие по вызову сотрудники пожарной охраны вызволили малыша из западни.
Челябинск, Виктор Елисеев
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