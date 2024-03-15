15 марта ожидаются следующие события – Челябинск

15.03.2024, пятница

12:00 – 21:00 Челябинск – Региональный молодежный фестиваль «Действуй!» (дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Время мамонтов. Долгий сон мамонтенка Любы» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

14:00 Челябинск – Широкая Масленица (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, внутренний дворик)

14:00 Челябинск – Громкие чтения книжек-малышек «Читаем по слогам» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

17:00 Челябинск – Лекция в рамках выставки «Уральское чудо. Святые лики» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

17:00 Челябинск – Познавательное занятие «День добрых дел» в клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

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