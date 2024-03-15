Уральские металлурги бьют рекорды по отгрузке проката

Группа ММК за год отгрузила на российский рынок рекордный объем проката с покрытием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2023 году Группа ММК поставила на рынок России более 1,7 миллиона тонн проката с покрытием – рекордный годовой объем в истории предприятия.

Из них 1,2 миллиона тонн пришлось на горячеоцинкованный прокат и 0,5 миллиона тонн – на окрашенный. Внутренний рынок составил 91% от общего портфеля заказов компании.

Эти цифры привел начальник управления продаж по России ПАО «ММК» Иван Радюкевич, выступая на проходящей в Москве 19-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления».

По его словам, 2023 год стал для российских металлургов достаточно успешным. Несмотря на сокращение экспорта, объемы производства проката с покрытиями в стране выросли благодаря существенному подъему внутреннего потребления – на 19% к предыдущему году.

Особый фокус ММК делает на прокате с покрытиями премиум-сегмента, доля которого в общей отгрузке оцинкованного и окрашенного металла составила в прошлом году рекордные 16%. В качестве перспективной премиальной продукции можно выделить прокат с декоративным и «сморщенным» полимерным покрытием.

Также ММК является крупным производителем специализированного проката – автолиста и оцинкованного проката из конструкционных марок стали строительного назначения с высоким пределом текучести, который широко применяется в складском строительстве (изготовление стеллажей) и для производства легких стальных тонкостенных конструкций.

Объем реализации специализированной продукции и продукции премиум-сегмента на российский рынок увеличился в 2023 году более чем на 100 тысяч тонн. Тем самым ММК сохраняет позиции ключевого поставщика для автомобилестроения в России и СНГ. В настоящее время ММК нацелен на дальнейшее развитие импортозамещения и повышение уровня локализации.

Также в числе перспективных направлений – производство проката с высоким классом покрытия цинка (Ц450-Ц600), который используется для производства объектов, требующих высокой защиты от коррозии.

В окрашенном прокате, по словам Ивана Радюкевича, Группа ММК также выбрала в качестве перспективного направления развитие продукции премиальной категории. В частности, развивается линейка брендированного проката с декоративным покрытием SteelArt, выпускаемого на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Группа ММК является крупнейшим в России поставщиком такой продукции. Так, еще в 2022 году было освоено всего 12 рисунков, сейчас их уже более 40. Еще одно направление – развитие продаж проката со «сморщенной» фактурой поверхности. На текущий момент освоено 12 цветов.

Также в настоящее время прорабатывается возможность производства PCN-панелей для производителей холодильного оборудования. Этот прокат не имеет отечественных аналогов и сейчас импортируется из стран дальнего зарубежья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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