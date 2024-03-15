Суд арестовал имущество челябинских олигархов

На имущество семейства Антиповых наложен арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области принял производство иск Генеральной прокуратуры РФ к Юрию Антипову, его супруге Людмиле и их сыну Михаилу, а также АО «Компания Эталон» о признании недействительным соглашения о прощении долга, заключенное в 2022 году между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым.

Также судебная инстанция удовлетворила ходатайство о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество ответчиков.

Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы». В феврале текущего года суд удовлетворил иск, 13 марта ценные бумаги ЧЭМК официально закрепили за государством.

Ранее эти металлургические активы через АО «Компания Эталон» контролировало семейство Антиповых. Они перешли предпринимателям после раздела Урало-Сибирской металлургической компании между двумя соучредителями – Александром Аристовым и Юрием Антиповым.

«Развод» между челябинскими бизнесменами продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

Но еще до ликвидации с финансами УСМК творились несколько странные вещи. Так, согласно отчетности УСМК, на конец 2021 года Юрию Антипову были выданы займы на 19,9 миллиарда рублей, а также начислены по займам проценты в сумме 1,55 миллиарда рублей. В 2022 году бизнесмен получил новые займы на 1,23 миллиарда рублей, кроме того, на него был переведен долг по займу сына Сергея на сумму 2,23 миллиарда рублей. Но в итоге между УСМК и Юрием Антиповым был заключен договор прощения долга на общую сумму в 25,8 миллиарда рублей. Так что на конец 2022 года бизнесмен не имел задолженности перед холдингом.

Теперь надзорное ведомство требует вернуть долг, прощенный компанией своему прежнему собственнику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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