Троллейбус №25 снова меняет маршрут

Троллейбус №25 в Челябинске временно изменит трассу движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 17 марта по 10 апреля подрядчики ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» начинают модернизацию контактной сети на двух новых участках.

Работы будут проходить на Копейском шоссе (от улицы Машиностроителей до ЧКПЗ), а также на улице Машиностроителей (от Копейского шоссе до Новороссийской).

Троллейбус №25 будет направлен по маршруту №10: Солнечный берег – Гагарина – проспект Ленина – Парк Гагарина.

Челябинцам на время действия ограничений рекомендуется воспользоваться автобусами маршрутов 5, 33, 81, 483, а также трамваями №12, №18 и №22.

Напомним, до этого троллейбусный маршрут №25 также менялся. Ограничения действовали с середины февраля до 15 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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