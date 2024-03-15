Южноуралец, решив навестить знакомую, всю ночь плутал по лесу

Челябинец заблудился по пути в гости к подруге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, за помощью к спасателям сегодня, 15 марта, утром обратилась жительница Миасса.

Женщина рассказала, что около 12 ночи ее знакомый позвонил ей и сообщил, что приехал из Челябинска на озеро Тургояк, но внезапно решил заглянуть в гости и ночью пошел через лес в город.

Уже в лесу мужчина понял, что слишком поспешил с решением о ночной прогулке: идти приходилось по глубоким сугробам, а местность была для него незнакома. Несколько часов он перезванивался с подругой. Но в 4 часа утра связь с ночным ходоком прервалась, и на его поиски выехали спасатели Миасского отряда.

Знание местности и реальной скорости пешехода в зимнем лесу, позволили спасателям с большой точностью определить расстояние, которое пострадавший мог пройти за 4 часа.

Выехав с дополнительной укладкой в предполагаемый район, к поиску приступили пешим ходом и на снегоходе. Пострадавший был обнаружен в 6:30 утра в районе Мохового болота (примерно в 4 километрах от озера).

Несмотря на усталость, состояние здоровья у мужчины было в норме, медицинская помощь не потребовалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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