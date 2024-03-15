В Челябинске вынесли приговор сотруднику Ростехнадзора, пойманному на взятке в полмиллиона

Сотрудника Ростехнадзора в Челябинске отправили в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Советского районного суда Челябинска, 36-летний бывший заместитель начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора признан виновным в получении взятки в крупном размере, а также превышении должностных полномочий.

По версии следствия, осенью 2019 года чиновник получил от генерального директора ООО «ДСК 82» полмиллиона рублей. За это она согласился не сообщать руководству и своим коллегам о выявленных в процессе проверки выполнения дорожных работ на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» нарушениях, а также выдать положительное заключение о соответствии объекта строительства установленным требованиям, несмотря на наличие невыполненных работ и нарушение исполнителем оговоренных в контракте сроков.

Свою вину сотрудник Ростехнадзора признал в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Учитывая наличие на иждивении уральца несовершеннолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников, а также спонсорскую помощь спортивному клубу, суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам колонии строго режима, оштрафовав его на полтора миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube