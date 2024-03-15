В Челябинске полиция накрыла торговые точки с нелегальным табаком на 2,5 миллиона рублей

В Челябинске полицейские задержали бизнесвумен с контрафактными сигаретами на 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 44-летнюю челябинку задержала на крупном оптовом рынке областного центра в момент продажи сигарет из торгового бокса.

Предпринимательница арендовала два торговых боксах. При этом продавала в них не только продукты, но и контрафактный табак.

Из торговых точек изъято более 15 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму более 2,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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