В Челябинске рухнула крыша приюта для бездомных

В Челябинске под грузом снега обвалилась крыша центра для бездомных.

Инцидент произошел сегодня, 15 марта, в доме №4 по улице Артиллерийской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в результате повреждения кровли в здании Центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства на улице Артиллерийской повреждены два помещения площадью 30 квадратных метров, пострадали 4 человека.

Все они госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека – состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга). 16 постояльцев центра переведены в другой филиал учреждения.

Здание обесточено, выполняется разбор обрушившейся конструкции, а также проводится дальнейшая оценка повреждений для последующего восстановления. Причины ЧП устанавливаются.

Возможной причиной обрушения могло стать обилие снега на крыше здания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube