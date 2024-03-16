В Снежинске пропали свет, вода и связь

Часть Снежинска осталась без электричества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы со светом начались еще вечером в пятницу: около 22 часов горожане начали жаловаться на отсутствие энергоснабжения, у кого-то так же пропали мобильная связь и интернет. Ночью проблема масштабировалась – снежинцы начали жаловаться и на отсутствие воды.

Глава города Андрей Пульников сообщил, что причина технического катаклизма – отключение одного из трансформаторов на подстанции из-за возможного срабатывания защиты по линии 110 кВ.

Сейчас в часть отключенных микрорайонов электричество уже вернулось.

Снежинск, Ольга Арсентьева

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