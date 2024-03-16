В центре Челябинска обнаружили мертвого военнослужащего

В центре Челябинска найден мертвый военнослужащий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело обнаружили сегодня возле памятника «Солдатам правопорядка» – в двух шагах от краеведческого музея и набережной реки Миасс. Сейчас на месте работают следователи, но уже заявляется, что «данных, указывающих на криминальные обстоятельства смерти, нет».
Отметим, что место происшествия включено в городскую систему видеонаблюдения. Однако «камера компании «Интерсвязь», которая направлена как раз на памятник «Солдатам правопорядка», перестала показывать архивную запись, – пишет 74.ru. – Посмотреть можно только происходящее в реальном времени».
Челябинск, Павел Зварзрин
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