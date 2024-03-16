«Трактор» выходит вперед в четвертьфинале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» в Москве одержал уверенную победу над «Динамо» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцам понадобилось всего полтора периода, чтобы выйти вперед в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

На 11-й минуте хозяева заперли челябинцев в их зоне. Голкипер «черно-белых» Зак Фукале справился с броском Артема Ильенко, однако Максим Джиошвили отправил отскочившую шайбу обратно в ворота «Трактора» – 1:0 в пользу «Динамо». Но на 15-й минуте Никита Сошников сравнивает счет – 1:1.

Полторы минуты спустя Максим Шабанов с разворота бросил по воротам москвичей, а Владимир Шаров вовремя подставил клюшку – 2:1, и южноуральские хоккеисты уже выходят вперед.

Наконец, за две минуты и секунду до сирены на первый перерыв гости реализуют большинство: Максим Шабанов, получив пас у борта, бросает после паузы на пятак, а там ее подхватывает Данил Юртайкин и отправляет в ворота москвичей – 3:1.

На этом «черно-белые» не останавливаются. На 31-й минуте Артем Блажиевский от синей линии отправляет шайбу в дальний угол ворот – 4:1.

Хозяевам удается сократить отставание на 39-й минуте встречи после удара Эрика О'Делла – 2:4. Однако на большее их не хватает.

Итог – победа челябинского «Трактора» в первом матче четвертьфинала, и южноуральцы выходят вперед в серии – 1:0.

Следующий матч состоится в понедельник, 18 марта, в Москве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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