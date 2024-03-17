Суровые уральские сосульки: в Копейске с крыш падают кирпичи

В Копейске с крыш вместо снега начали падать кирпичи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане в соцсетях предупреждают: опасное явление зафиксировано на улице Федячкина. На прилагаемых к сообщениям фото – довольно большая куча кирпичных обломков под окнами многоквартирного двухэтажного дома.

Одна предполагают, что это упала труба печного отопления, другие отмечают: «Сначала падали льдины, потом шифер, теперь кирпичи. Дальше, видимо, уже люди выпадать начнут».

«Суровые уральские сосульки», – констатируют третьи.

Копейск, Павел Зварзин

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