«Металлург» не оставил шансов «Спартаку» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Спартак» из Москвы – 4:0.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый матч второго раунда плей-офф КХЛ «Магнитка» проводила на домашней арене.
Уже на 9-й минуте встречи Люк Джонсон замкнул розыгрыш Данилы Юрова и Робина Пресса- – 1:0 в пользу магнитогорцев. Через три с половиной минуты Дмитрий Силантьев удвоил отрыв – 2:0.
На 37-й минуте матча Егор Яковлев упрочивает преимущество хозяев – 3:0. Наконец, на последней минуте встречи Никита Гребенкин забрасывает четвертую шайбу в ворота «Спартака» после того, как москвичи сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока.
Итог встречи – 4:0 в пользу «Металлурга», и магнитогорцы выходят в четвертьфинальной серии вперед – 1:0.
Челябинск, Виктор Елисеев
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