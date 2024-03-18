В Челябинске без предупреждения перекрыли дороги

В Челябинске без предупреждения перекрыли дороги в центре. Ограничения связаны с проведением праздничного концерта «Крымская весна».

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, проезд закрыт:

– по улице Коммуны от улицы Энгельса до Институтского переулка 2-го;

– по улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина.

Также закрыт въезд на парковки:

– у памятника И. В. Курчатову;

– Институтский переулок 2-й.

Срок ограничения – с 6 утра и до окончания мероприятия. Но сообщила об этом мэрия только сегодня в 9:00, а, например, информация о перекрытии дорог в связи с празднованием Масленицы 16 марта была опубликована заранее – 14 марта.

Челябинск, Павел Зварзин

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