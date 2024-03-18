67 детей пострадали в ДТП с начала года в Челябинской области

За два первых месяца 2024 года на южноуральских дорогах пострадали 67 несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, за 2 месяца 2024 года на территории Южного Урала зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних.

В авариях 67 детей получили травмы.

Сегодня, 18 марта, в регионе стартовала профилактическая акция «Весенние каникулы», ставящая целью предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Проводится она совместно региональным управлением ГАИ и министерством образования и науки Челябинской области.

Во время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы по безопасности дорожного движения с учащимися и их родителями. 20 марта вблизи образовательных организаций будут проведены массовые проверки водителей на соблюдение правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в транспортных средствах.

Маршруты патрулирования нарядами ДПС будут приближены к местам массового пребывания детей.

Продлится акция до 5 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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