В Челябинской области столкнулись два электровоза

Два электровоза столкнулись в Карталах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла сегодня, 18 марта, в 2:50 на 38 тракционном пути эксплуатационного локомотивного депо Карталы.

«При проведении маневровых работ электровоз совершил столкновение со стоящим у ворот помещения ПТО локомотивом, в результате оба электровоза сошли с железнодорожного пути.

Пострадавших нет.

Предварительная причина – отказ тормозной системы одного из локомотивов.

В настоящее время работниками депо проводятся восстановительные работы.

«На место происшествия выезжал Карталинский транспортный прокурор, организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка техническому состоянию объекта транспортной инфраструктуры, требованиям федерального законодательства, соблюдению сотрудниками предприятия транспорта требований законодательства», – рассказали представители надзорного ведомства.

Доследственную проверку также назначили в Центральном межрегионального следственном управлении СКР на транспорте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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