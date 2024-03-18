Южноуральцы стали чаще интересоваться космосом

Жителей Южного Урала все чаще привлекают сайты космической тематики. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина южноуральцы стали в 2 раза чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией первого покорителя космоса, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе исследования обезличенных данных абонентов.

Наибольший рост трафика зафиксирован на сайт музея-заповедника Юрия Гагарина – жители Челябинской области заходили на него в 3,2 раза чаще, чем в начале года. Помимо этого, южноуральцы интересовались подготовкой космонавтов – трафик на такие ресурсы подскочил в 2 раза, на 62% с января вырос интерес к музею космонавтики в Москве.

«Челябинская область может по праву может называться «космической», и не только благодаря падению метеорита в 2013 году. Наш регион известен своими научными достижениями и космонавтами – Дмитрием Петелиным, Михаилом Корниенко, Максимом Сураевым, Юрием Шеффером, Павлом Поповичем. В год 90-летия первого космонавта интерес к тому, что из себя представляет космос, ожидаемо возрос. Чтобы звёзды всегда были доступны, мы работаем над улучшением сети – только в прошлом году мы повысили эффективность существующей инфраструктуры более чем в 80 небольших населённых пунктах региона. Это позволяет с лёгкостью наблюдать за МКС или запуском ракет в режиме онлайн из любой точки Южного Урала», – отметил директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание связано с необычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

О событиях, которые нельзя пропустить в этом году, рассказал инженер Учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев: «В ближайшее время, предположительно, очень часто будут говорить о комете Понта-Брукса. Совсем скоро, 21 апреля, она окажется в ближайшей точке от Солнца и достигнет максимального блеска. Наиболее благоприятным периодом для наблюдения этой кометы даже невооружённым глазом станет конец марта. Также осенью будут видны планеты Сатурн и Юпитер, а к концу года Земля будет находиться наиболее близко к Марсу».

Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса astronews.ru – в 2,3 раза. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за 2023-й год увеличился на 47% по сравнению с предыдущим годом. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

Челябинск, Софья Артемьева

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