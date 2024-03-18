Овощеводы в топе: в Челябинской области назвали самые востребованные профессии

Врачи и стрелки остаются в числе самых востребованных специальностей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, мониторинг соотношения количества вакансий к числу состоящих на учете безработных, имеющих аналогичную специальность, показал возрастающий интерес работодателей к рабочим профессиям и специалистам в сфере здравоохранения.

Наиболее востребованной профессией на 1 марта текущего года стал слесарь по сборке металлоконструкций (коэффициент востребованности 368). Далее следуют стрелок (231,5), овощевод (229), кузнец-штамповщик (219) и осмотрщик вагонов (179).

Среди служащих сохраняется дефицит врачей (225,6, это четвертое место общего рейтинга). На втором месте с существенным отставанием идут инженеры-электроники (75,5), на третьем – врачи-хирурги (72).

Далее следуют вожатые (45), инженеры-конструктора (42,4) и инженеры-проектировщики (37,5).

Наиболее высокооплачиваемыми профессиями среди рабочих на начало весны стали станочник широкого профиля (до 90 тысяч рублей), кузнец-штамповщик, резчик на пилах и станках, наладчик станков и манипуляторов (до 80 тысяч рублей), слесарь по сборке металлоконструкций (до 75 тысяч рублей) стрелок, арматурщик (до 70 тысяч рублей).

Среди служащих максимальную заработную плату обещают врачам-хирургам и врачам (до 90 и до 100 тысяч рублей соответственно), а также инженерам (до 60-85 тысяч рублей).

Продолжают оставаться низко востребованными профессии бухгалтера (коэффициент 1,5), юриста (0,7), экономиста (0,6). Заработная плата у этих специалистов колеблется в пределах 18,7-75 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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