Южноуральцам покажут детские игрушки эпохи бронзы

В Челябинской области запускают выставочный проект, который познакомит посетителей с находками из детских погребений бронзового века.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея-заповедника «Аркаим», в конце марта передвижная выставка «Маленькие предки» отправится в путешествие по Челябинской области.

Первыми увидят неизвестные артефакты жители Южноуральска. 27 марта выставка начнет работу в городском краеведческом музее.

«Выставка «Маленькие предки» рассказывает о жизни детей на Южном Урале в эпоху бронзы. В экспозиции представлено 94 предмета, найденных в детских погребениях в Брединском и Пластовском районах, а также макеты, копии предметов, информационные планшеты, фотографии с раскопок», – рассказали представители музея.

Среди предметов игрушки, украшения, керамика, однако есть и такие, которые являются загадкой для ученых.

«Один из самых интересных предметов на выставке – изделие из рога. На поверхностях артефакта отчетливо просматриваются следы обработки. Изделие орнаментировано с двух сторон. До настоящего времени исследователи спорят о назначении этого предмета. Предполагается, что это могла быть рукоять орудия, заготовка для музыкального инструмента типа флейты, либо инструмент для изготовления браслетов», – говорит начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Аркаим» Валентина Милованова.

Выставка будет работать в Южноуральском музее до середины июня. Еще два выставочных проекта с находками последних лет откроются в музее Аркаима в течение сезона: один расскажет об исследовании поселения Александровская плотина, расположенного на месте туристического лагеря, второй продемонстрирует итоги разведочных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube