Челябинский фонд «Соцгород» объявил о банкротстве

Движение, некогда контролировавшее Металлургический район Челябинска, подало заявление о собственном банкротстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонд «Соцгород», связанный с экс-депутатом Государственной думы Андреем Барышевым, на минувшей неделе подал в Арбитражный суд Челябинской области иск о признании себя банкротом. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

В заявлении фонд признает, что не в состоянии расплатиться с накопившимися долгами, превысившими 11 миллионов рублей. Пока оно не принято к рассмотрению.

Челябинский городской фонд содействия реализации социальных программ «Соцгород» был создан в 1999 году и был связан с предпринимателем Андреем Барышевым. Именно с опорой на эту структуру Барышев выстраивал свою политическую карьеру.

В значительной степени именно на этот фонд были завязаны большинство социальных проектов, реализовывавшихся в Металлургическом районе Челябинска. В 2000 году, опираясь на фонд, Андрей Барышев (связанный также с бизнес-партнерами Александром Аристовым и Юрием Антиповым) стал депутатом Челябинской городской думы. После реформы, разделившей Челябинск на семь муниципалитетов, представители «Соцгорода» долгое время контролировали совет депутатов Металлургического района, одновременно забрав контроль над районной организацией «Единой России».

В 2009 году Андрей Барышев стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а в 2016 году выиграл выборы в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу при поддержке «Единой России». Однако все попытки политика заручиться поддержкой «партии власти» на выборах следующего состава российского парламента потерпели фиаско. Контакты с представителями других парламентских партий результатов также не принесли.

К этому времени бизнесмен испортил отношения не только с партийцами, но и с властями города и области. Разгром экс-депутата и его структуры завершился в 2021 году, когда представителей «Соцгорода» исключили из «Единой России». Тогда же фонд выставили из ДК Строителей, где ему были на безвозмездной основе переданы часть помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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