В Челябинске глыба льда пробила автомобиль, рухнув с крыши

На северо-западе Челябинска кусок льда рухнул с крыши на машину с людьми в салоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у административного здания, расположенного в Калининском районе областного центра. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Когда автомобиль стоял в дома №33б, с крыши четырехэтажки рухнул большой кусок льда. Льдина угодила в заднее стекло машины. В момент инцидента в салоне автомобиля находились водитель и его сын.

К счастью, обошлось без пострадавших.

После ЧП место под кровлей огородили сигнальной лентой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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