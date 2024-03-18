В Челябинске глыба льда пробила автомобиль, рухнув с крыши

На северо-западе Челябинска кусок льда рухнул с крыши на машину с людьми в салоне.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у административного здания, расположенного в Калининском районе областного центра. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Когда автомобиль стоял в дома №33б, с крыши четырехэтажки рухнул большой кусок льда. Льдина угодила в заднее стекло машины. В момент инцидента в салоне автомобиля находились водитель и его сын.
К счастью, обошлось без пострадавших.
После ЧП место под кровлей огородили сигнальной лентой.
Челябинск, Виктор Елисеев
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