Снег на крыше: поликлиника в центре Челябинска осталась без энергоснабжения

Студенческая поликлиника в центре Челябинска осталась без энергоснабжения. Причина –снег на крыше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня: слежавшаяся снежная глыба рухнула с крыши на провода и припаркованные автомобили.

В итоге произошло короткое замыкание, вызвавшее задымление и обесточившее медицинское учреждение. У двух автомобилей повреждены лобовые стекла.

Отмети, что глава города неоднократно требовала, чтобы управляющие компании и собственники зданий занялись очисткой крыш, а чиновники этот процесс проконтролировали. Но, судя по тому, что происходит в городе, и те, и другие ее требование проигнорировали.

Кстати, на крыше той же студенческой поликлиники еще много снега, и несколько глыб могут снова упасть в ближайшее время.

Челябинск, Софья Артемьева

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