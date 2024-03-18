«Трактор» вырвал победу во втором матче четвертьфинала и увеличил отрыв

Челябинский «Трактор» в Москве в напряженном матче вырвал победу у местного «Динамо» – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет в матче челябинцы.

На 11-й минуте встречи гости завладели шайбой в чужой зоне, и Максим Шабанов с подачи Данила Юртайкина мощным броском отправил ее в ворота москвичей – 1:0.

Впрочем, уже через полторы минуты хозяевам удалось воспользоваться численным преимуществом. Седрик Пакетт мощно бросил по воротам Зака Фукале, однако попал в штангу. Первым к отскоку успел Эрик О'Делл и, слегка обработав шайбу, отправил ее обратно в ворота гостей – 1:1.

Впрочем, не упустили своего и хоккеисты «Трактора». На 19-й минуте уже челябинцы, будучи в большинстве, выводят на удар Виктора Антипина, и тот со средней дистанции расстреливает ворота хозяев – 2:1 в пользу «Трактора».

Во втором периоде команды продолжают острую игру, то и дело оставаясь в меньшинстве. На 24-й минуте южноуральцы остаются втроем против пятерых динамовцев, и на 25-й минуте Джордан Уил отдает пас Никите Гусеву, а тот в одно касание переправляет шайбу в ворота – 2:2.

«Трактор» продолжает атаковать. На 29-й минуте матча Михаил Котляревский прорывается по левому флангу, бьет по воротам, голкипер хозяев ловит шайбу, но выпускает ее из ловушки. Вратарь успевает еще отразить бросок Чарльза Робинсона, но против Джек Родевальда уже бессилен, и канадец перебрасывает через него шайбу в ворота – 3:2 в пользу челябинцев.

Но и это еще не все. На 36-й минуте Антон Бурдасов, не докатываясь до круга вбрасывания, хладнокровно с кистей бросает по воротам динамовцев – 4:2, и хозяева меняют вратаря.

Увы, с началом третьего игрового отрезка «черно-белые» быстро теряют преимущество. На 43-й минуте встречи Никита Гусев оформляет дубль – 3:4. А через три минуты Дмитрий Рашевский с третьей попытки все-таки поражает ворота Зака Фукале – 4:4.

Оставшуюся часть двадцатиминутки хоккеисты не снижали набранный темп, остро атаковали, но довести дело до заброшенной шайбы не могли. За две минуты до сирены команды стали вести себя заметно осторожнее. И игра перешла в овертайм.

На 65-й минуте встречи челябинские хоккеисты остались в меньшинстве. Но выстояли южноуральцы.

На 70-й минуте матча уже хозяева остались в меньшинстве. А через 46 секунд москвичи и вовсе оказались втроем против пятерых челябинцев. Гости осадили ворота «Динамо», но москвичам удалось выбросить шайбу из своей зоны.

В итоге хозяева выстояли в тяжелом противостоянии, но потратили слишком много сил. И уже в равных составах челябинец Альберт Яруллин зарядил по воротам «Динамо». Голкипер москвичей среагировал, но нападающий «Трактора» Александр Шаров, оказавшийся в результате борьбы на пятачке на льду, лежа протолкнул шайбу в ворота- 5:4, челябинцы одерживают вторую победу.

Счет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина становится 2:0 в пользу «Трактора», и следующие два матча пройдут 20 и 22 марта в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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