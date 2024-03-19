российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 04:35 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

19 марта ожидаются следующие события – Челябинск

19.03.2024, вторник

  • 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для горожан старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 12:00 Челябинск – Беседа «Что читают айдолы? Скрытые смыслы в k-pop песнях» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

  • 13:00 Челябинск – Литературный променад «Воспользуйтесь правом на чтение» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

  • 14:00 Челябинск – Празднование Навруза (ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75)

  • 14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 14:00 Челябинск – День поэзии в клубе любителей чтения «Книгочей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

  • 15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

  • 16:00 Челябинск – Библиотечные уроки-экскурсии «Путешествие в Книжное царство – мудрое государство» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,