19 марта ожидаются следующие события – Челябинск

19.03.2024, вторник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для горожан старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Беседа «Что читают айдолы? Скрытые смыслы в k-pop песнях» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

13:00 Челябинск – Литературный променад «Воспользуйтесь правом на чтение» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Празднование Навруза (ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75)

14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – День поэзии в клубе любителей чтения «Книгочей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Библиотечные уроки-экскурсии «Путешествие в Книжное царство – мудрое государство» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

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