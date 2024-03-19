Южноуральцев призвали отказаться от дальних поездок. В регионе резко похолодает

Автомобилистов Челябинской области предупредили об ухудшении дорожной обстановки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, с 19 по 21 марта воздух в регионе прогреется до +8 градусов днем. Однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к -20 градусам мороза.

Ночью 19 марта ожидается местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, а температура снизится до -15.

«Уважаемые водители! Будьте предельно осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершайте рискованных маневров и по возможности откажитесь от дальних поездок», – призывают южноуральцы представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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