Южноуральцев призвали отказаться от дальних поездок. В регионе резко похолодает

Автомобилистов Челябинской области предупредили об ухудшении дорожной обстановки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, с 19 по 21 марта воздух в регионе прогреется до +8 градусов днем. Однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к -20 градусам мороза.
Ночью 19 марта ожидается местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, а температура снизится до -15.
«Уважаемые водители! Будьте предельно осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершайте рискованных маневров и по возможности откажитесь от дальних поездок», – призывают южноуральцы представители ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»