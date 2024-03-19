В Челябинске задержали проповедника-экстремиста

Челябинца обвиняют в организации религиозной ячейки и финансировании экстремистской организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального полицейского главка совместно с коллегами из городской полиции задержали 28-летнего жителя областного центра.

Мужчина подозревается в финансировании экстремистской религиозной организации и участии в ней.

По информации следственного управления СКР по региону, с сентября 2017 по сентябрь 2022 года мужчина содействовал противоправной деятельности признанной экстремистской и запрещенной судом религиозной организации Свидетели Иеговы. Челябинец вел активную проповедническую деятельность, привлекал в организацию других людей, распространял экстремистские материалы.

Кроме того, мужчина переводил деньги на поддержание деятельности религиозной организации. Так, он оплатил программное обеспечение для проведения собраний участников объединения посредством видеоконференцсвязи.

В настоящее время, следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос о предъявлении обвинения. Челябинец отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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