Дизайн-код: в Челябинске предлагают садить неподходящие для города деревья

Управление архитектуры Челябинска утвердило дизайн-код озеленения города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, документ охватывает широкий спектр вопросов: от выбора растений, их размещения, ухода за ними и другими аспектами, которые необходимы для создания комфортной и экологически чистой городской среды.

«Дизайн-код может быть использован как городскими властями, так и проектировщиками, ландшафтными архитекторами, дизайнерами и горожанами для создания уютной и качественной городской среды», – рассказали чиновники.

В документе охарактеризованы основные виды, состав и особенности пространств в городе, подробно описаны правила проектирования и размещения растений в разных видах озеленения в городе (от цветников до геопластики).

Так, на магистралях общегородского значения высота деревьев может превышать 10 метров, а высаживать их рекомендуется по возможности в два и более рядов по обе стороны от дороги. При этом растения со съедобными плодами, привлекающими птиц, садить здесь не рекомендуется во избежание аварий. Процентное соотношение озеленения – 25%-45% от общей площади (для магистралей районного значения – 30%-45%).

Кроме того, разработчики поставили перед собой задачу «максимально удобно и полно собрать в одном месте базовый набор растений, которые возможно применять на территории Челябинска, отображая их основные характеристики (размер, предпочтения в почве и поливе)».

Пальму первенства разработчики отдали хвойным (по крайне мере, эти деревья упоминаются в документе первыми), объяснив их преимущество тем, что они «дают сильный декоративный эффект в течение круглого года, они наиболее удобны там, где требуется темная нота в композиции пейзажа. Кроме того, вечнозеленые хвойные породы играют основную роль в зимнем пейзаже».

Еще один плюс: «Хвойные деревья не притязательны к почве, редко болеют и хорошо переносят любые погодные изменения. За хвойными растениями относительно легко ухаживать, они долговечны и морозостойки».

Для использования в Челябинске предлагается 6 видов ели, 2 вида кипарисовика, 4 вида лиственницы, 7 видов сосны, можжевельник, пихту, тую.

Однако специалисты считают, что это плохая идея: одним из главных отрицательных факторов для хвойников в городе является повышенная загазованность воздуха. Существует определенная шкала, согласно которой выделяют 5 классов газоустойчивости древесных растений, где 1 – это очень слабая подверженность отравлению, а 5 – очень сильная. И ель наряду с пихтой и сосной обыкновенной попадают в 5-й класс с очень сильной подверженностью отравлению.

Еще одна серьезная проблема – это пыль: она забивает устьица хвои и мешает воздухообмену; покрывает тонким непрозрачным слоем фотосинтезирующую поверхность и перекрывает доступ света к хлоропластам. Фотосинтез и все жизненные процессы замедляются, дерево погибает.

Кроме того, в Челябинске почти не осталось открытого грунта и газонов – почти всю территорию города уже закатали в асфальт, поэтому влага, образующаяся естественным образом, практически не попадает в почву, а для ели это губительно.

Не говоря уже о том, что тот мизер, который все-таки достается деревьям, отравлен загрязняющими веществами, образующимися от транспортных выхлопов и промышленных выбросов, а также дорожной солью, которую в нашем городе весьма редко убирают с дорог после применения. Ель, конечно, некапризна в вопросах почвы, но не столько, чтобы «колоситься» на забитой химикатами и солями тяжелых металлов земли. А исследования, проведенные еще более 30 лет, назад показали, что в Челябинске вся территория сильно загрязнена. Сосна вообще не подходить для города – он более «нежная», чем ель. Это же относится к можжевельникам и туе.

Так что рекомендация использовать для озеленения промышленного города эти деревья ведет к большим и постоянным расходам на замену деревьев, с трудом выживающих в таких условиях.

Наиболее подходящими из хвойников для промышленных центров считаются лиственница, которая весьма непривлекательна зимой, и ель колючая, она же голубая. Эти деревья, конечно, тоже не в восторге от условий, подобным челябинским, но более устойчивы к ним, чем остальные хвойники. Кстати, садить вдоль оживленных магистралей вообще никакие хвойные деревья не рекомендуется.

Отрадно, что среди лиственных деревьев, предложенных для озеленения Челябинска, есть 8 видов тополей, из них – берлинский, итальянский пирамидальный, советский пирамидальный предусматриваются для основного ассортимента. У них нет пуха, а поглощает углекислый газ и выделяет кислород тополь гораздо больше, чем другие деревья.

Так, за вегетационный период взрослый тополь фильтрует около 175 кг углекислого газа и выделяет около 30 кг кислорода, что в 7 раз выше показателей ели. Дубы, липы, клены или березы также не опережают тополя по эффективности. Тополь поглощает такие вредные для человека вещества, как – оксиды азота, сернистый газ и аммиак, а так же борется с пылью: одно дерево способно «собрать» около 50 кг пыли за сезон. Правда, в удержании пыли тополь не лидер – его опережает вяз, который может собирать до 300 кг пыли.

Для Челябинска предлагают 3 вида вязов, но только один из них – гладкий – включен в основной ассортимент.

Также в документе, занимающем более 120 страниц, предложены варианты композиционных сочетании растений, «с целью проектирования более красочных и уникальных объектов».

Челябинск, Виктор Елисеев, Софья Артемьева

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