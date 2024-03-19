Трое южноуральцев предстанут перед судом за серию диверсий

В Екатеринбурге будут судить троих челябинцев-диверсантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Челябинска, обвиняемых в покушении на поджог, направленный на разрушение объекта транспортной инфраструктуры. Действия одного из обвиняемых дополнительно квалифицированы как содействие террористической деятельности.

По версии следствия, в декабре 2022 года южноуральцы совершили поджог релейных железнодорожных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами на железнодорожной станции Бутаки. После этого они попытались поджечь аналогичное оборудование на станции Потанино в Копейске.

Кроме этого, один из задержанных заказал и оплатил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, планирую использовать его при совершения террористического акта в другом регионе России.

Троицу задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области на месте совершения второго преступления.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, челябинцы получили через мессенджер от координатора, действующего в интересах Украины. За их совершение им обещали денежное вознаграждение, которое они не получили.

Следователями проведен необходимый комплекс следственных действий, собрана доказательная база, проведен ряд экспертиз, и уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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