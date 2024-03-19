Кассация отменила приговор мэру Троицка по делу, за которое извинялась прокуратура

Суд отменил оправдательный приговор главе южноуральского Троицка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Седьмой кассационный суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении уголовного дела в отношении мэра Троицка Александра Виноградова на повторное рассмотрение в Челябинский областной суд.

Напомним, речь о процессе, в ходе которого чиновника обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году городские власти инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав организации. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

В итоге в конце мая 2023 года суд оправдал чиновника в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. В начале октября Челябинский областной суд оставил это решение без изменений, и оно вступило в силу.

После этого прокурор Троицка принес градоначальнику официальные извинения от имени государства «за причиненный вред в результате уголовного преследования». А в начале декабря началось рассмотрение иска Виноградова о компенсации ущерба, причиненного ему уголовным преследованием.

Однако 13 декабря чиновника вновь задержали. На сей раз – по подозрению в получении взятки. По версии следствия, один из предпринимателей передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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