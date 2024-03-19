В Челябинске задержали одного из руководителей областного дорожного учреждения

Высокопоставленный сотрудник структуры правительства Челябинской области был задержан оперативниками ФСБ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 19 марта, в помещениях ОГКУ «Челябинскавтодор» прошли обыски.
В рамках оперативных мероприятий задержали одного из руководителей учреждения, ответственного за контроль состояния и содержания автомобильных дорог в регионе.
Чиновника подозревают в получении 500 тысяч рублей. Эту сумму сотрудник «Челябинскавтодора» мог получить от одного из подчиненных за передачу ему контроля за выполнением контракта на дорожные работы. Оказалось, что новоназначенный аудитор был связан с одной из дорожных компаний.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника «Челябинскавтодора».
Челябинск, Виктор Елисеев
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