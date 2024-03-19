С начала года в Челябинской области выявили три сотни преступлений в сфере миграции

Число нарушений в сфере миграции на Южном Урале приблизилось к 2,5 тысячам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, только в текущем году уже пресечено 280 преступлений и 2200 административных правонарушений в сфере миграции.

Выдворено из России 282 мигранта, в том числе 202 в принудительном порядке.

Депортировано в страну гражданской принадлежности 21 человек. Все они отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Закрыт въезд в Российскую Федерацию 510 мигрантам.

На этой неделе в регионе стартовало очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Его цель – усиление контроля за пребыванием иностранных граждан и осуществлением ими трудовой деятельности.

Южноуральцам, располагающим сведениями о фактах нарушения миграционного законодательства, необходимо сообщать информацию по телефонам: 733-57-99, 733-57-80.

Челябинск, Виктор Елисеев

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