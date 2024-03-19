В Италии вывели рис для производства местного саке

В Италии вывели специальные сорта риса для саке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», селекционные работы запустил крупный японский производитель сельхозтехники Yanmar в сотрудничестве с Итальянской опытной станцией по выращиванию риса. Об этом пишет телеграм-канал «Агрономика».

«После олимпийских игр в Токио 2020 года в мире бум на саке, – отмечают авторы канала. – Только в 2023 году импорт этого напитка в Индию вырос на 63%, а за последние 10 лет – более чем на 900%". Растет популярность саке также в Европе и США. По прогнозам, к 2028 году мировой рынок напитка вырастет до 10,7 миллиарда рублей.

С ростом популярности японского напитка растет и число локальных брендов в Европе и Америке. А вслед за этим появляется запрос на локальное производство необходимого сырья.

Но в той же Италии почвенно-климатические условия отличаются от японских. А следовательно, и местные сорта риса не слишком подходят для технологического процесса. Поэтому было принято решение вывести новые сорта риса, получившие название EuSake 01 и EuSake 02.

Интересно, что в то же самое время традиционное виноделие испытывает кризис. Среди его причин называют резкий рост себестоимости и изменение потребительских предпочтений.

Так, во всем мире снижаются объемы потребления красного вина. Зато растет интерес к белому и розовому, а также напиткам с меньшим содержанием алкоголя.

В результате в испанской провинции Риоха уже скопилось столько красного вина, что его вряд ли удастся продать полностью. А во французском Бордо – крупнейшем регионе, специализирующемся на производстве красного вина – власти в прошлом году даже выделяли субсидии на уничтожение виноградников и перегонку вина в этанол. При этом спрос на господдержку вдвое превысил объемы финансирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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