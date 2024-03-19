«Металлург» с футбольным счетом обыграл «Спартак» во втором матче четвертьфинала КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал вторую победу над московским «Спартаком» – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый и второй периоды встречи прошли без заброшенных шайб, хотя у хозяев дважды во втором игровом отрезке было численное преимущество в два игрока.

Единственную заброшенную шайбу болельщики увидели лишь в третьей двадцатиминутке. На 46-й минуте матча защитник магнитогорцев Егор Яковлев бросил по воротам гостей. Шайба прошла мимо, но, ударившись в борт, отскочила в район пятака, где к ней первым успел Егор Коробкин. Защитник москвичей не смог достать магнитогорца, а у голкипера, закрывавшего дальний угол, уже не было времени вернуться – 1:0.

«Металлург» выигрывает с минимальным счетом и после двух матчей ведет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2:0.

Следующие две встречи пройдут 21 и 23 марта в Москве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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