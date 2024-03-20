20 марта ожидаются следующие события – Челябинск

20.03.2024, среда

12:00 Челябинск – Лекция, посвященная художественной литературе и путешествиям (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации: семейное, трудовое, жилищное, пенсионное право, наследство, кредиты, банкротство, исполнительное производство и оформление недвижимости (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Школа-семинар «Актуальные клинические рекомендации по дерматовенерологии» (Бизнес-отель «Парк-Сити», ул. Лесопарковая, 6)

16:00 Челябинск – Открывается выставка фотографий «Мое Я» челябинской фотохудожницы Алёны Ивочкиной – победительницы Всероссийского конкурса RUSSIAN PHOTO AWARDS 2023 (галерея «Каменный пояс», Кировка)

18:00 Челябинск – Встреча в клубе «Пробуждение» (библиотека №12, ул. Тухачевского)

18:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

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