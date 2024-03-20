Уральские металлурги направили на экологические проекты больше 19 миллиардов рублей

ММК в 2023 году вложил в экологию свыше 19 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК направил на природоохранную деятельность в прошлом году более 19 миллиардов рублей, из них 15 миллиардов рублей – на капитальное строительство природоохранных объектов.

За год реализовано 46 проектов по снижению и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, еще 16 находятся в работе.

Как результат, достигнут серьезный прогресс в сфере экологии. На 9,3% за год сократились удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (с 14,55 килограмма на тонну стали до 13,2 килограмма на тонну стали). На 19% снизились удельные сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (с 1,63 килограмма на тонну стали до 1,32 килограмма на тонну стали). 1,7 миллиона тонн отходов производства использовано в аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов. 9,6 миллиона тонн текущих и отвальных шлаков переработано на специализированных установках.

Один из главных природоохранных проектов Магнитки – масштабная модернизация коксохимического производства, в рамках которой идет строительство комплекса новой коксовой батареи (№12), а также реконструкция биохимической установки и цеха улавливания и переработки химических продуктов. Пуск новой батареи позволит вывести из эксплуатации устаревшие мощности и обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год.

В ПАО «ММК» разработана и реализуется долгосрочная Экологическая программа, которая охватывает все производственные процессы и основана на применении наилучших доступных технологий. Она позволяет снизить воздействие на окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность всех технологических процессов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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