На Южном Урале резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Челябинской области вновь зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за 11 неделю 2024 года (с 11 по 17 марта) зарегистрировано 76,66 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 18,9% и ниже среднего многолетнего уровня на 6,9%.

Рост уровня заболеваемости отмечен по всем возрастным группам: среди взрослого населения на 19,6%, детей 7-14 лет – на 20,5%, дети 3-6 лет – на 19,1%, дети до 3-х лет – на 15,4%.

По данным мониторинговых исследований в этиологической структуре ОРВИ отмечается увеличение доли респираторных вирусов: РС-инфекции, сезонной коронавирусной инфекции, адено-, рино, бока-, метапневмовирусной инфекции, парагриппа, COVID-19, при этом сохраняется циркуляция вирусов гриппа, в том числе гонконгского типа (А H3N2).

Челябинск, Виктор Елисеев

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