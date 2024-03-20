Каслинкам, заставившим соперницу рыть руками могилу, вынесли приговор

Жительницам Каслей вынесли приговор за похищение человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал двух жительниц Каслей, 23 и 18 лет, виновными в похищении 54-летней соперницы.

Напомним, в ночь на 29 апреля прошлого года девушки приехали в поселок Кисегач, где «на почве ревности» похитили 54-летнюю местную жительницу.

В багажнике автомобиля женщину увезли в Касли, где держали какое-то время в одной из квартир и избивали.

Затем соучастницы вывезли соперницу в багажнике в лес и, угрожая убийством, заставили копать руками яму, в которой, по их словам, она и будет похоронена. Пока жертва похищения рыла «могилу», девушки периодически били ее. А затем скрылись, оставив женщину в лесу.

П️ока шел суд, каслинки выплатили пострадавшей 100 тысяч рублей. Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств и возмещения морального вреда приговорил каждую к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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