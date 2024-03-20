Сладкоежки уходят из традиционной розницы

В России резко снизился спрос на развесные сладости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году развесные сладости оказались практически единственным сегментом в кондитерской группе, динамика которых снизилась и в денежном, и в натуральном выражении. При этом сократилась и их доля в индустрии (с 14,2% до 12,9%). Таковы данные исследования NielsenIQ.

Лидером падения в кондитерке стало развесное сладкое печенье, реализация которого снизилась на16,4% в рублях и 14,0% в штуках. При этом по той же категории продукции, но в упаковке, отмечается рост на 9,6% в денежном выражении и на 1,1% – в натуральном.

Развесные шоколадные конфеты стали покупать на 5,9% реже, падение продаж в рублях составило 1,3%. Натуральная реализация развесных нешоколадных конфет просела на 5,8%, хотя динамика в денежном выражении осталась положительной (+3,4%). Упакованные изделия той же категории демонстрируют положительную динамику (+2,2% в рублях и +2,9% в штуках).

Интересно, что лидером по динамике денежной выручки стало ассорти шоколадных конфет (+21,5%). А вот в натуральном выражении их было продано на 6,5% меньше. На втором месте по приросту продаж в рублях – шоколадные батончики (+15,7%). В штуках их реализация подросла на 4,1%.

«Снижение потребления развесных кондитерских изделий может быть обусловлено трансформацией потребительских привычек, в том числе частичным перетеканием спроса между каналами: объемы покупок в точках традиционной торговли снижаются, тогда как в розничных сетях, а также на онлайн-рынке – наоборот наблюдается рост», – отмечают авторы исследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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