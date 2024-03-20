В поселке под Магнитогорском разваливается детский клуб

В детском клубе в Верхнеуральском районе нет даже туалета.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, о проблемах учреждения общественникам рассказала жительница региона.
В клуб, расположенный в поселке Спасский, женщина приехала, чтобы провести детский праздник. Состояние помещений повергло ее в ужасе. «Ремонта не было лет 40, весь пол ободран, крыша течет, туалета нет», – рассказала она.
«Малышам, которые занимаются в кружках клуба, действительно, приходится «бегать за угол», – отмечают активисты. – В том числе и зимой».
По словам женщины, в Спасском нет даже простой детской площадки.
Общественники уже направили обращение к главе Верхнеуральского района, к которому относится поселок. Они намерены добиться ремонта и создания надлежащих условий для детей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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