В поселке под Магнитогорском разваливается детский клуб

В детском клубе в Верхнеуральском районе нет даже туалета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, о проблемах учреждения общественникам рассказала жительница региона.

В клуб, расположенный в поселке Спасский, женщина приехала, чтобы провести детский праздник. Состояние помещений повергло ее в ужасе. «Ремонта не было лет 40, весь пол ободран, крыша течет, туалета нет», – рассказала она.

«Малышам, которые занимаются в кружках клуба, действительно, приходится «бегать за угол», – отмечают активисты. – В том числе и зимой».

По словам женщины, в Спасском нет даже простой детской площадки.

Общественники уже направили обращение к главе Верхнеуральского района, к которому относится поселок. Они намерены добиться ремонта и создания надлежащих условий для детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube