Из Челябинска запустят электричку до Южноуральска

В Челябинской области запустят новый электропоезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, электричка начнет курсировать с 25 марта.

«Поезд №6825 сообщением Челябинск – Южноуральск будет отправляться ежедневно в 18:00 (здесь и далее время местное), прибывать в Южноуральск в 20:07. Обратный рейс №6802 сообщением Южноуральск – Челябинск (с 26 марта) будет отправляться в 06:10, прибывать в Челябинск в 08:20», – уточнили в ведомстве.

По информации Свердловской пригородной компании, ранее пригородное железнодорожное сообщение по маршруту не осуществлялось.

Новый рейс заменит пригородный поезд №6825 сообщением Челябинск – Еманжелинск (отправление в 20:24, отмена с 25 марта), а также №6802 Еманжелинск – Челябинск (отправление в 05:26, отмена с 26 марта).

На новом участке (после Еманжелинска) электричка будет делать остановки на станциях и остановочных пунктах: Борисовка, Таянды, 43 км, 47 км, Красноселка, Формачево.

В региональном миндортрансе обращают внимание, что в связи с назначением поезда Челябинск-Южноуральск, с 26 марта изменится график курсирования следующих пригородных поездов:

№6004 сообщением Полетаево – Челябинск. Поезд будет отправляться в 07:31 (раньше на 10 минут), прибывать в 08:10 (раньше на 8 минут);

№6005 сообщением Челябинск – Миасс. Поезд будет отправляться в 07:44 (раньше на 1 минуту), прибывать в 09:52 (по графику). 3, 4 и 5 апреля будет отправляться в 07:44 (раньше на 1 минуту), прибывать в 09:58 (позже на 6 минут).

Челябинск, Виктор Елисеев

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