В Челябинской области за год увеличились выбросы сероводорода, свинца и марганца

Роспотребнадзор зафиксировал превышение ПДК в 4 городах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, соответствующие данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области в 2023 году».

По данным доклада, превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ зафиксированы в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Южноуральске. Чаще всего показатели увеличивались в зонах влияния выбросов промышленных предприятий (почти половина проб с превышениями ПДК) и автомагистралей.

Согласно документу, в 2023 году зафиксировано увеличение проб с превышением ПДК по содержанию взвешенных веществ, бенз(а)пирена, сероводорода, углерода оксида, оксида азота, фенола, свинца, марганца, взвешенных частиц РМ10. Снижение регистрировалось по диоксиду азота, формальдегида, серной кислоты, фтористого водорода, бензола, ксилола, толуола, стирола, этилбензола, нафталина, взвешенных частиц РМ2,5.

В Челябинске превышения нормы регистрировались по 24 из 44 загрязняющих веществ: оксиду и диоксиду азота, алканам C12-C19, бенз(а)пирену, бензолу, взвешенным веществам, взвешенным частицам PM10, взвешенным частицам PM2,5, фенолу, сероводороду, ксилолу, марганцу, метилбензолу (толуолу), натрия гидроксиду, нафталину, акролеину, свинцу, диоксиду серы, сольвенту нафта, трихлорэтилену, формальдегиду, сульфату цинка, стиролу.

Вместе с тем, процент зафиксированных превышений ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах по сравнению с 2022 годом снизился почти в два раза и составил 1,33% от общего количества (в 2022 году – 2,47%, в 2021 – 3,3%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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